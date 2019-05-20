Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.05.19 22:30

За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg"

П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус доларового мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg"

 Як передає Цензор.НЕТ, про це 19 травня повідомило агентство Bloomberg.

До 2019 року чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до $705 млн, зазначено в даних індексу Bloomberg Billionaires.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Також він впливає на банк, телеканали, страхову компанію, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов із 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу, у нього залишилося $5,5 млрд.

Читайте також: Після окупації Криму РФ уже втратила понад 10% своєї економіки, - Bloomberg

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100