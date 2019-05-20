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20.05.19 22:58

Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком

Колишній заступник глави Адміністрації Президента (АП) України часів Януковича Андрій Портнов повідомив 20 травня, що подав до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про злочин, нібито скоєний екс-президентом України Петром Порошенком.

Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Портнов зазначив: "Сьогодні Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин.

Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень.

Цією дією ми набуваємо низку процесуальних прав, які використаємо залежно від офіційної реакції цього органу впродовж декількох днів.

Будемо публічно інформувати".

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Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком 01

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