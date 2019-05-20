Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман

Про це 20 травня в ефірі телеканалу ICTV заявив глава уряду Володимир Гройсман, який раніше оголосив про намір піти у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, треба призначити нового прем'єра України "і працювати".

Гройсман підкреслив, що агітуватиме Верховну Раду підтримати його заяву про відставку.

Після інавгурації Зеленського Гройсман заявив, що має намір подати у відставку після засідання Кабміну 22 травня.

Він упевнений, що в новому парламенті "разом з однодумцями сформує професійну команду".

Читайте також: Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий