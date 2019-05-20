Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства

Ігор Фруман і Лев Парнас вимагають почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським "злочинів проти життя", пише Цензор.НЕТ. У заяві, яку надала Радіо Свобода адвокат Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, йдеться:

"У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми змушені заради своєї безпеки виїхати з України на своє місце проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським скоєно злочин проти життя, а саме: готування до вбивства", - йдеться в документі від імені Парнаса і Фрумана.

Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.

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У коментарі "Радіо Свобода" з інтерв'ю Коломойського Лев Парнас заявив: "Це все брехня, що ми якісь аферисти, ми у когось гроші просимо чи те, що у нас начебто кримінальні справи в Америці... Чому він нам пред'явив такі загрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі шоковані. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо - це рекомендація наших захисників. Головний адвокат - це Руді Джуліані".

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування проти нього, але воно все одно нічим не закінчиться, оскільки він нічого протизаконного не робив. Водночас, він сказав: "В Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.

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