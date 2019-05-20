Спроба знизити тарифи може привести до серйозної фінансової кризи, - Гройсман

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якби це було можливо, я б це зробив позавчора. Я думаю, що спроба знизити тарифи може за собою повести серйозну кризу. Це й розторгнення всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до фінансової кризи. Чому? Тому що зобов'язання за ціною на газ були узяті не моїм урядом, не урядом Арсенія Яценюка, вони були узяті у 2008 році", - сказав Гройсман.

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При цьому прем'єр-міністр не взявся робити прогноз щодо найближчого візиту представників Міжнародного валютного фонду.

"Це питання потрібно адресувати Президенту. Коли приїздить місія Міжнародного валютного фонду, вона завжди планує перегляд програми, у якій є чотири підписи: підпис Президента України, Прем'єр-міністра України, підпис міністра фінансів та підпис голови Національного банку України. Я можу вам сказати, що Президент має зараз провести переговори з МВФ, обговорити параметри програми. І як Президент домовиться про новий перегляд, то він просто це повідомить"- наголосив Гройсман.

Прем'єр закликав владу працювати над пошуками тих шляхів, які дозволять зробити газ для українських громадян дешевшим.

Нагадаємо, після інавгурації Зеленського Гройсман заявив, що має намір подати у відставку після засідання Кабміну 22 травня.