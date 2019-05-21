Я вкладаю в партію свої гроші. Фінансування від олігархів немає, - Вакарчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вакарчук заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми точно не збираємося брати жодної копійки в жодного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, бо я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами, а потім приходити і брати в них гроші", - заявив він.

Вакарчук нагадав, що так "деякі роблять".

"Я знаю людей, які щодня кажуть, що треба боротися з олігархами, але насправді ми всі розуміємо, що якби не було олігархів, то (в них) майбутнього теж, можливо, не було б", - сказав він.

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"Ми діємо абсолютно іншим чином, уже сьогодні в нас є десятки досить заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають певний бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують у цей момент", - розповів Вакарчук.

Він додав, що вкладає в кампанію і свої гроші. Крім того, в ефірі програми Вакарчук звернувся до глядачів із закликом, хто хоче фінансово підтримати нову політичну силу на сайті партії "Голос".

"Ми впевнені, що треба по-новому це робити... Ви знаєте, якщо робити по-чесному й ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона коштуватиме в рази менше, ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - наголосив Вакарчук.

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