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21.05.19 07:36

Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб

20 травня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;
- з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка;
- з автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне;
- двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Опитне і Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:
- двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новгородське;
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новотошківське;
- з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля села Миколаївка Друга.

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"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 20 травня одного окупанта було знищено, ще шістьох - поранено.

Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб 01

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