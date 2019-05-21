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21.05.19 07:57

Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, один український військовослужбовець дістав поранення.

Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Водяне;
- з великокаліберних кулеметів - біля села Гнутове.

"Унаслідок обстрілу один український захисник дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на кожен обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб 01
Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб 02

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