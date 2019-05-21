Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Водяне;

- з великокаліберних кулеметів - біля села Гнутове.

"Унаслідок обстрілу один український захисник дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб

Зазначається, що на кожен обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.



