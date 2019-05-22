Україна виходить ще із трьох угод у межах СНД, - Кабмін

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, для України припиняється дія Протоколу про уніфікацію підходу та укладення угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, укладеного в травні 1992 року в Ташкенті (Узбекистан). Крім того, для нашої країни більше не діятиме Угода між державами-учасницями СНД про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями в цій сфері, укладена в червні 1999 року в Мінську (Білорусь). Також Україна вийшла з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з податковими злочинами, укладеної в червні 2005 року в Тбілісі (Грузія).

У пояснювальній записці зазначається, що ці міжнародні договори втратили своє практичне значення і не застосовуються в зв'язку з тим, що у сфері дотримання податкового законодавства діють міжнародні міжурядові договори про уникнення подвійного оподаткування з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вийшла ще з двох угод у рамках СНД