Кремль сподівається, що Європа вплине на Київ у питанні мови

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Російська сторона порушує це питання активно, ініціативно під час своїх контактів з європейськими лідерами, - наголосив він. - Ми сподіваємося, що вони зможуть використати свій вплив на українську сторону, щоб сприяти забезпеченню цих прав".

"Ми хотіли б, щоб в Україні забезпечувалися права національних меншин, - додав Пєсков. - Ми знаємо, скільки людей розмовляє російською мовою в Україні, і, звичайно, ми все-таки воліли б бачити, щоб права цих людей були забезпечені. Зараз, на жаль, про це говорити не доводиться".

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зазначивши про його виняткову збалансованість.

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського "мовного закону".