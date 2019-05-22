Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На мою думку, новий уряд буде сформовано після виборів, коли будуть парламент і нова коаліція. Це не моя думка, це так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз раптом виникне якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший", - заявив Герус.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський призначив члена своєї команди, який відповідає за питання енергетики та ЖКГ, Андрія Геруса представником глави держави в Кабінеті Міністрів.
Також на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв негайно подати у відставку. За словами міністра екології Остапа Семерака, Верховна Рада зобов'язана розглянути заяву Гройсмана про відставку протягом 10 днів.