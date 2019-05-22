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22.05.19 15:19

Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка

Заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.

Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка

"Позачергові вибори, очевидно, відбуватимуться за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, Рябошапка сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня ухвалять законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".

Заступник глави АП зазначив, що указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

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