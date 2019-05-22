У представництві ЄС вважають, що Зеленський зуміє втілити рішення про розпуск Ради

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

"Я просто вірю, що все має бути зроблено відповідно до закону, і в той же час відображати волю народу. І я впевнений, що новому керівництву вдасться це зробити", - заявив Мінгареллі.

Також він прокоментував, чи може рішення про достроковий розпуск парламенту вплинути на відносини України з ЄС. "Чому? ЄС підтримує Україну, і ми готові допомоги усім, чим зможемо", - наголосив посол ЄС.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Верховна Рада зірвала голосування щодо змін закону про вибори, відмовившись внести його до порядку денного.