Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених

Звернення розміщено на сайті Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями ми стали свідками серії призначень нової президентської адміністрації. І зараз в очікуванні публікації імен, які будуть займатися гуманітарним блоком, в тому числі, будуть відповідати за питання, пов'язані із звільненням незаконно утримуваних Росією осіб", - сказано в зверненні.

Родичі полонених і політв'язнів просять Зеленського прислухатися до їхнього досвіду та пропонують 6 кроків, що сприяють звільненню українських заручників Кремля.

Перш за все вони наполягають на тому, щоб ввести посаду Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Він і його команда повинні працювати над звільненням і тих, кого утримують в ОРДЛО, і тих, кого утримують в Криму і в РФ.

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Також автори звернення пропонують створити при Адміністрації Президента Координаційну Раду з питань звільнення заручників.

Крім цього, вони пропонують вдосконалити українські санкції проти РФ і підтримати просування на рівні ЄС прийняття EU Global Human Rights Act. І підтримати два законопроекти - №9438 про введення відповідальності за злочини проти людяності і "Про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України і за її межами" - цей закон встановлює статус заручника і гарантує державну підтримку заручникам та їхнім родинам.

Під зверненням підписалися 10 громадських організацій, які об'єднують родичів заручників Кремля, полонених ОРДЛО і правозахисників.

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