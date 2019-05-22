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22.05.19 16:26

Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених

Представники 10 громадських правозахисних організацій запропонували Зеленському кроки для звільнення заручників Кремля і попросили назвати ім'я того, хто буде займатися цим питанням в його команді.

Родичі заручників Кремля просять Зеленського сказати, хто опікуватиметься звільненням полонених

Звернення розміщено на сайті Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями ми стали свідками серії призначень нової президентської адміністрації. І зараз в очікуванні публікації імен, які будуть займатися гуманітарним блоком, в тому числі, будуть відповідати за питання, пов'язані із звільненням незаконно утримуваних Росією осіб", - сказано в зверненні.

Родичі полонених і політв'язнів просять Зеленського прислухатися до їхнього досвіду та пропонують 6 кроків, що сприяють звільненню українських заручників Кремля.

Перш за все вони наполягають на тому, щоб ввести посаду Уповноваженого Президента з питань звільнення заручників Кремля. Він і його команда повинні працювати над звільненням і тих, кого утримують в ОРДЛО, і тих, кого утримують в Криму і в РФ.

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Також автори звернення пропонують створити при Адміністрації Президента Координаційну Раду з питань звільнення заручників.

Крім цього, вони пропонують вдосконалити українські санкції проти РФ і підтримати просування на рівні ЄС прийняття EU Global Human Rights Act. І підтримати два законопроекти - №9438 про введення відповідальності за злочини проти людяності і "Про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України і за її межами" - цей закон встановлює статус заручника і гарантує державну підтримку заручникам та їхнім родинам.

Під зверненням підписалися 10 громадських організацій, які об'єднують родичів заручників Кремля, полонених ОРДЛО і правозахисників.

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