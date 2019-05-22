Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Підозрювані, використовуючи формений одяг, шеврони і фальшиві посвідчення офіцерів Служби безпеки України скоювали розбійні напади на дорогах, зупиняючи тільки елітні автомобілі, після чого заволодівали майном водіїв і їхніх пасажирів.

Під час одночасних обшуків за адресами фігурантів виявлено спецодяг, шеврони СБУ, фальшиві посвідчення різних правоохоронних органів, зброю, боєприпаси до неї, ножі, маскувальний одяг, балаклави, рації і безліч державних номерних знаків, які використовували під час розбійних нападів, а також наркотичні засоби і речі, що належать потерпілим.

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Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою.

Прокуратура дії учасників ОЗУ кваліфікувала за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України.

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Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.