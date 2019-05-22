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22.05.19 17:07

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 1 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн 01

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України встановлено ​​групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м.Києва по формуванню штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

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Зокрема, встановлено, що учасники злочинної групи зареєстрували та придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких вигодонабувачі перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари і послуги).

Готівкові кошти передавалися замовникам незаконних послуг, за винятком "винагороди" в розмірі 10-13% від суми конвертації.

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн 02

Таким чином упродовж 2018-2019 років через рахунки компаній, які входили до складу конвертаційного центру, було переведено у готівку більш ніж 1 млрд грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та їх транспортних засобах з незаконного обігу вилучено 567 тис. гривень готівкою, 53 печатки, комп'ютерну техніку, фінансово-бухгалтерську документацію, чорнові записи та травматичний пістолет марки SHMEISSER PSH 790 без дозвільних документів і патрони до нього.

Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн 03

Крім того, накладено арешт на 3,4 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів у СЕА ПДВ.

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