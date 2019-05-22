Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності будуть подані найближчим часом. Вони готові до внесення", - сказав Рябошапка.
Водночас він підкреслив, що законопроект про скасування депутатської недоторканності вже є у Верховній Раді і готовий до розгляду у другому читанні.
"Парламент міг би його проголосувати, але наш парламент уникає цього", - зауважив заступник глави АП.
Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.