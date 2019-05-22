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22.05.19 17:18

Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом зареєструвати у Верховній Раді законопроекти щодо процедури імпічменту та скасування депутатської недоторканності.

Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності вже готові, - Рябошапка

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроекти про імпічмент і зняття недоторканності будуть подані найближчим часом. Вони готові до внесення", - сказав Рябошапка.

Водночас він підкреслив, що законопроект про скасування депутатської недоторканності вже є у Верховній Раді і готовий до розгляду у другому читанні.

"Парламент міг би його проголосувати, але наш парламент уникає цього", - зауважив заступник глави АП.

Раніше представник Президента у ВР Руслан Стефанчук назвав пріоритетні законодавчі ініціативи глави держави, серед яких, зокрема, законопроект про імпічмент і скасування депутатської недоторканності.

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