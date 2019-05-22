Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.05.19 17:35

Система для обміну інформацією між державними органами "Трембіта" запрацювала в Україні, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив інформацію про те, що в Україні почала працювати електронна система "Трембіта", яка дає змогу відомствам і органам влади безпечно й оперативно обмінюватися інформацією.

Система для обміну інформацією між державними органами "Трембіта" запрацювала в Україні, - Гройсман

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Раніше в різних державних реєстрах дані дублювалися, що призводило до незручностей в отриманні послуг. Адже громадянам доводилося щоразу збирати одні і ті ж довідки для різних установ.

В системі "Трембіта" обмін даними відбувається без участі людини, що робить отримання послуги швидким, зменшує кількість помилок і корупційних ризиків.

Наприклад, "Трембіту" можна ефективно використовувати для реалізації урядової програми Доступні ліки.

Система дає змогу перевіряти законність отримання аптеками відшкодування з держбюджету.

Читайте також: На впровадження системи "Електронний консул" в Україні буде потрібно понад один-два роки, - Погорельцев

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100