Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності. ДОКУМЕНТ

Фото документа він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закінчилась ера адвокатська почалась ера державна", - прокоментував він фотографію.

"Сьогодні зробив важливий крок - зупинив адвокатську діяльність, про що повідомляю всім. Дякую друзям, клієнтам і колегам-адвокатам! З Вами було весело!!", - написав глава АП.

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Богдан пообіцяв уникати питань, пов'язаних конфліктом інтересів з його адвокатською діяльністю.

"Я був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів, але Вас цікавить одне, тому пояснюю - я не є юристом чи адвокатом Коломойського", - підсумував Богдан.

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

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