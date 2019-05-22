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22.05.19 17:56

Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності. ДОКУМЕНТ

Керівник Адміністрації Президента Андрій Богдан оприлюднив фото своєї заяви про припинення діяльності адвоката.

Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності. ДОКУМЕНТ

Фото документа він опублікував у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Закінчилась ера адвокатська почалась ера державна", - прокоментував він фотографію.

"Сьогодні зробив важливий крок - зупинив адвокатську діяльність, про що повідомляю всім. Дякую друзям, клієнтам і колегам-адвокатам! З Вами було весело!!", - написав глава АП.

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Богдан пообіцяв уникати питань, пов'язаних конфліктом інтересів з його адвокатською діяльністю.

"Я був адвокатом багатьох політиків і бізнесменів, але Вас цікавить одне, тому пояснюю - я не є юристом чи адвокатом Коломойського", - підсумував Богдан.

Глава АП Богдан опублікував заяву про припинення адвокатської діяльності 01

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

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