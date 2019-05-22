Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.05.19 17:41

Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками місії Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня

Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, що перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано. Зараз представники місії проводять зустрічі з членами уряду", - сказано в повідомленні.

Раніше глава представництва Фонду в Україні Йоста Люнгман повідомив, що місія МВФ працюватиме з українською владою з 21 травня впродовж двох тижнів із питань чергового перегляду чинної програми.

Читайте також: Через два місяці за підсумками виборів і формування нового уряду МВФ відновить співпрацю, - Герус

За підсумками роботи місії мають прийняти рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 мільярда доларів.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100