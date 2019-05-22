Зеленський проведе зустріч із представниками МВФ наступного тижня

Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, що перебуває в Києві. Зустріч відбудеться наступного тижня, як і було заплановано. Зараз представники місії проводять зустрічі з членами уряду", - сказано в повідомленні.

Раніше глава представництва Фонду в Україні Йоста Люнгман повідомив, що місія МВФ працюватиме з українською владою з 21 травня впродовж двох тижнів із питань чергового перегляду чинної програми.

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За підсумками роботи місії мають прийняти рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 мільярда доларів.