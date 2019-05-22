Глава АП Богдан потрапляє під дію закону про люстрацію, - заступник міністра юстиції Петухов

Про це написав у Facebook заступник міністра юстиції Сергій Петухов, інформує Цензор.НЕТ.

"Посада Голови Адміністрації Президента прямо вказана у ч. 5 ст. 2 Закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)", - написав Петухов.

Тому, стверджує він, зовсім неважливо, що глава АП не є держслужбовцем. Так само не є державними службовцями судді та прокурори - але на них поширюються люстраційні обмеження.

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"Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. ...Обов'язок дотримання вимог законодавства про очищення влади покладений на керівника відповідного органу. Міністерство юстиції надає роз'яснення і контролює виконання Закону. Ми готові це зробити і в цьому випадку", - запевнив заступник міністра.

За словами Петухова, особи, які залишили свої посади до набрання чинності Закону про очищення влади, не внесені в реєстр. Але на них також поширюється заборона займати публічні посади до 2024 року.

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Петухов також нагадав, що люстрація була одним із перших вимог Революції Гідності, і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження прийнятого закону.

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

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