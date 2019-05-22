Законопроект про покарання за незаконне збагачення чиновників буде представлений найближчим часом, - заступник глави АП Рябошапка

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є новий концепт, він дозволяє в тому числі реагувати на незаконно нажиті статки, які були нажиті до набрання чинності цим законом. Ми запропонуємо найближчим часом цей законопроект", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що цього вимагає суспільство.

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"Крім того, є низка інших законів, які пов'язані з реформою судової системи, з відновленням справедливості, також правоохоронних органів, і низка економічних питань", - зазначив Рябошапка. За його словами, Зеленський також готує законопроекти, пов'язані з перезавантаженням та вдосконаленням діяльності антикорупційних органів.

"У першу чергу - це Національне агентство з питань запобігання корупції, вдосконалення роботи системи електронного декларування. І крім того, вдосконалення роботи двох інших антикорупційних органів - НАБУ і САП, до яких у населення є великі запитання", - сказав заступник глави АП.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний Суд визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачала притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

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