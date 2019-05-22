Завтра йду на допит в ГПУ, де передам матеріали у справі Манафорта і "чорної каси" ПР, - Лещенко

Про це депутат написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Днями у мене відбулася зустріч із спеціальним агентом ФБР, який повернув мені речові докази у справі Манафорта, які я передав американському слідству. Матеріали повернуто у зв'язку з завершенням справи Манафорта в США. Тепер я запрошений на допит у Генеральну прокуратуру, під час якого передам слідству наявні у мене документи", - повідомив Лещенко.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, ймовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенкові можуть оголосити підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.