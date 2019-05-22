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22.05.19 19:00

Біля арсеналу ВМС на Миколаївщині була здійснена провокація із застосуванням димової шашки, - командування ВМС

Сьогодні, 22 травня, біля арсеналу Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Миколаївській області була здійснена провокація.

Біля арсеналу ВМС на Миколаївщині була здійснена провокація із застосуванням димової шашки, - командування ВМС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ВМС України.

"Розрахунок охорони виявив та припинив протиправні дії, а черговий підрозділ затримав громадянина, який закинув димову шашку на військовий об'єкт і намагався приховано залишити місце злочину. Порушника передали в правоохоронні органи, його протиправні дії зафіксовано камерами відеоспостереження технічних засобів охорони", - йдеться в повідомленні.

Командування частини посилило охорону об'єкту і провело ретельну перевірку територій, що охороняються, на наявність сторонніх осіб і предметів. Про подію повідомлено представникам СБУ, Військової служби правопорядку у ЗСУ і Національної поліції в Миколаївській області.

Біля арсеналу ВМС на Миколаївщині була здійснена провокація із застосуванням димової шашки, - командування ВМС 01

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