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22.05.19 19:49

Ми візьмемо участь у виборах в Раду. Скоро зберемо партійний з'їзд, на якому відбудеться серйозне оновлення партії, - Порошенко

Петро Порошенко висловився з приводу проведення дострокових парламентських виборів.

Ми візьмемо участь у виборах в Раду. Скоро зберемо партійний з'їзд, на якому відбудеться серйозне оновлення партії, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Будь-який справжній політик має бути готовий до виборів, і моя команда до них готова. Моя команда братиме участь у виборах до парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з'їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку".

Також підкреслюється: "Участь моєї команди у виборах до ВР - абсолютно необхідне. Адже ми маємо захистити євроатлантичні і європейські досягнення України, і не дати розвернути країну назад у сторону Росії і зупинити реформи, які ми почали".

"Те, що сьогодні відбувалося у ВР, коли намагалися нишком змінити виборче законодавство на користь закритих списків, - це точно не виборча реформа і точно не те, чого зараз потребує Україна", - резюмував Порошенко.

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