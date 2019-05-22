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22.05.19 19:14

Зеленський хоче зрушити з мертвої точки переговорний процес стосовно Донбасу, - заступник глави АП Пристайко

Президент України Володимир Зеленський працює над тим, щоб активізувати переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський хоче зрушити з мертвої точки переговорний процес стосовно Донбасу, - заступник глави АП Пристайко

Про це повідомив новопризначений заступник глави адміністрації президента України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми щойно кілька годин говорили з президентом про те, яким чином можна зрушити процес, який застряг на мертвій точці: "Мінськ", всі процеси, включаючи миротворчий, Тристоронню контактну групу, нормандський формат, - сказав він журналістам у середу біля будівлі АП.

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Пристайко зазначив, що українська сторона зараз хоче дізнатися про результати нещодавньої телефонної розмови Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель, і плануватиме свої подальші кроки.

Нагадуємо, 22 травня президент Зеленський підписав указ про призначення заступником голови АП постійного представника України при НАТО Вадима Пристайка.

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