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22.05.19 19:56

Упевнений, українці навіть у мажоритарних округах виберуть нових політиків, - Зеленський прокоментував провал свого законопроекту в Раді

Президент України Володимир Зеленський прокоментував провал свого законопроекту про нову систему виборів і висловив сподівання на те, що нові обличчя переможуть і в мажоритарних округах.

Упевнений, українці навіть у мажоритарних округах виберуть нових політиків, - Зеленський прокоментував провал свого законопроекту в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дорогі українці! Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. 

Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя.

Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі.

То що? Зробимо їх разом? 21 липня!"

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