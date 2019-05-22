42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вже встановлено, що чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх для надання сексуальних послуг.

Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір'ю малолітньої дівчинки, яка живе в Одесі, про статевий акт з участю її дочки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро.

Зараз фігуранта затримали за ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Зловмиснику інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України - ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).