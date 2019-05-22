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22.05.19 22:08

42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції затримали 42-річного киянина, який знімав дитяче порно, а також вербував дітей для надання сексуальних послуг. Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція 01

Вже встановлено, що чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх для надання сексуальних послуг.

Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір'ю малолітньої дівчинки, яка живе в Одесі, про статевий акт з участю її дочки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро.

42-річного киянина затримали за зйомки дитячого порно і розбещення малолітніх, - Нацполіція 02

Зараз фігуранта затримали за ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Зловмиснику інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України - ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

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