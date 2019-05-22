Завершено розслідування щодо 2 співробітників спезназу НАБУ, які влаштували бійку біля приміщення САП у вересні 2019 р., - ГПУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

"Встановлено, що вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортним засобом, поєднаному з погрозою застосування фізичного насильства небезпечного для здоров'я потерпілого та у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу.



Дії підозрюваних остаточно кваліфіковано за ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст.365 КК України", - йдеться в повідомленні.





Читайте також: Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців. ІНФОГРАФІКА

22 травня підозрюваним та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.



Довідково: ч. 3 ст. 289, ч 2 ст. 365 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 19 вересня 2018 року керівник САП Назар Холодницький заявив, що НАБУ повторно намагалося встановити прослушку в САП.

За його словами, працівники Управління державної охорони виявили кабель, який тягнули в САП з Охматдиту.

"Коли виявили кабель, приїхав спецназ НАБУ звільняти своїх. Побили службову машину САП. Напали на водія САП. Він зараз знімає побої, і це все було на очах поліції", - зазначив Холодницький.

Директор НАБУ Артем Ситник спростував інформацію про повторне встановлення засобів для прослуховування в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.