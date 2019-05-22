ГПУ допитувала Портнова як свідка у справах Майдану, - Горбатюк

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Подзвонив вранці його адвокат слідчим і попросив про допит, оскільки у понеділок (27 травня - дата, на яку Портнова викликали. - Ред.) його не буде в Україні", - розповів Горбатюк.

За його словами, слідчі погодилися і провели допит у середу.

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"Це був попередній допит, будуть ще додаткові", - додав керівник управління спецрозслідування.

Портнов у телеграм-каналі також розповів про проведений допит.

"На допиті повідомив про роль глави Департаменту спеціальних розслідувань Горбатюка і керівництва Генеральної прокуратури в приховуванні масових вбивств на Майдані. Тепер у слідчих буде трохи більше роботи, - вони мають слідчим шляхом перевірити згадану інформацію, допитати своїх власних керівників і внести це все до реєстру досудових розслідувань", - повідомив він.

За словами Портнова, у Генпрокуратурі він пробув 3,5 години.

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