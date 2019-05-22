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22.05.19 22:00

Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія

Адміністрація соціальної мережі Фейсбук видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У пості Бутусова від 2 квітня 2019 йшлося про те, що в "Одесі править кримінальний тандем - мер Труханов з угруповання "Ангела" і "директор Одеси" - Володимир Галантерник, що тримає всі грошові потоки міста і більшість потоків в області".

Також у пості йшлося про те, що тодішній глава ОДА Міхеїл Саакашвілі вимагав від президента Порошенка будь-якими способами посадити їх у в'язницю, оскільки керувати областю не усунувши мафію неможливо.

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В аргументації адміністраторів соцмережі йшлося про те, що за скаргами третіх осіб текст порушує їхні авторські права.

Текст видаленого посту був опублікований на Цензор.НЕТ у вигляді статті "Чи може мафія дати результат на виборах? Експеримент в Одесі"

Фейсбук заблокував пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує мафія 01

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