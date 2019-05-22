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22.05.19 22:28

Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ

Екс-президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути громадянство України.

Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нову стадію й активний захист щодо повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну. Настала Нова епоха - новий президент! Тому, сьогодні був в Адміністрації Президента України і, як його адвокат подав на ім'я Президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості і повернення українського громадянства", - написав Чорнолуцький.

Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України 01

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, оскільки за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в листі Саакашвілі Президенту.

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Саакашвілі зазначив, що якщо у Зеленського навіть є які-небудь сумніви щодо доцільності повертати йому громадянство України, Президент може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.

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Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України 03

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Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України 04

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