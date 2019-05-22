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22.05.19 22:18

Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації є популістською фантазією, - експерт Котко

Президент Першої енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію для населення у новому ринку на державну компанію (ДП) "Енергоатом", що дозволить уникнути зростання тарифів для населення.

Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Сьогодні те, що населення не доплачує в тарифах, перекладається на промислових і бюджетних споживачів. У новому ринку цей механізм неможливий, а підвищувати тарифи в 2 рази для населення нереалістично, і знайшли рішення покласти субсидування на "Енергоатом". Сама компанія не проти, адже розраховує, що ціна реалізації електроенергії з набранням чинності ринку з липня зросте, і вона зможе і заробити, і допомогти з тарифами для населення", - сказав Котко.

На його думку, механізм, що передбачає субсидування тарифів для населення компанією "Енергоатом", буде діяти якийсь час, 1 чи 2 роки. Після чого тарифи будуть піднімати до економічно обґрунтованого рівня.

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Коментуючи заяви деяких експертів про те, що зобов'язання зі субсидування можуть бути покладені і на приватні енергокомпанії, крім державних, Василь Котко назвав такі думки "популістськими фантазіями".

"Такі заяви - це популістські фантазії. Насправді, є 2 компанії, в яких прогнозується істотне зростання тарифу, зростання ціни на їх продукцію після набрання чинності енергоринку з липня 2019 року, - це "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Все. "Енергоатом" вирішив, що він отримає достатньо багато, щоб компенсувати тарифи населення, і заробити. Це держкомпанія, і, як тимчасове рішення, таке може бути. Чудес не буває, рішення потрібно шукати, це - єдине оптимальне. Можливо, ще можна додати "Укргідроенерго", крім "Енергоатому". Ціни у "Укргідроенерго" будуть найвищими - вони будуть продавати електроенергію в пікові години, а вона - найдорожча", - підкреслив президент Першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на НАЕК "Енергоатом" та ПАТ "Укргідроенерго" спеціальні зобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, компанія "Енергоатом" заявила про готовність брати участь у підтримці тарифів для населення на існуючому рівні після вступу в силу нового енергоринку з липня 2019 року.

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