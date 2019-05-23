Гладковський назвав справу проти себе "фейковою" і пообіцяв подавати в суд на ЗМІ

"Ніякої "справи Гладковського" не існує. Для всебічного і неупередженого розслідування я указом президента України був звільнений із займаної посади. Розслідування справ, в яких згадується прізвище мого сина, які, очевидно, були штучно скомпільовані з брехливих провокаційних фактів і продані за 30 срібняків, вже довели, що жодного стосунку мене і членів моєї сім'ї до будь-яких операцій не було встановлено", - йдеться в повідомленні Гладковського.

Екс-заступник секретаря РНБО наголошує, що в своєму житті багато віддав країні, залучаючи сотні мільйонів доларів інвестицій у розвиток економіки і створивши десятки тисяч робочих місць на підприємствах, які працюють і платять податки в бюджет.

"Починаючи з 2014 року як перший заступник секретаря РНБО, голова Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю я особисто доклав чимало зусиль для розвитку української армії і виходу її на якісно новий рівень. Брехливі звинувачення певних політиканів і зрадників шкодять не тільки моїй репутації, але і завдають величезного удару по армії, країні і її обороноздатності", - наголосив Гладковський.

Також він заявив, що буде звертатися в суди за подальше поширення неправдивої інформації, яка шкодить іміджу і діловій репутації.