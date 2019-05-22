Партія "Слуга народу" не співпрацюватиме з "Опозиційним блоком", це позиція президента, - Стефанчук

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи є партія Вакарчука конкурентом "Слуги народу" Стефанчук відповів: "Я не можу скласти об'єктивну думку про партію, яка була створена нещодавно. Деякі озвучені ідеї Святослава нам справді близькі. Володимир навіть говорив, що якби йшов Святослав, він би йому поступився. Те, з чим може йти Вакарчук на вибори, думаю, пропагується і Зеленським, зокрема європейська орієнтація".

Радник Зеленського пояснив, що співпраця можлива за умови збігу цілей і думок. "Ми за оновлення, і Вакарчук може себе позиціонувати як нове обличчя", - додав він.

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Стефанчук також розповів, що якщо "Батьківщина" підтримуватиме програму "Слуги народу", то вони зможуть "знайти спільну мову". На запитання про можливу співпрацю з "Народним фронтом" відповів: "Я його поки взагалі в рейтингах не бачу".

Також представник Зеленського в Раді зазначив, що співпраця з "Опозиційним блоком" не планується.

"Володимир заявив, що він не бачить співпраці з "Опоблоком" в парламенті", - сказав Стефанчук.

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