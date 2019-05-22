План поїздок Зеленського заповнений на найближчі місяці, - заступник глави АП Пристайко

Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"У нас є план, який ми розробили на найближчі місяці, куди здійснить перші візити новообраний Президент. Куди буде найперший - ми повідомимо найближчим часом. Ми запрошені на велику кількість заходів, включно з 4, 5 червня, і є інші місця. Нас запрошують на багато заходів. Ми зараз вибираємо, куди нам слід їхати, особливо в перші візити", - заявив Пристайко.

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Президент Володимир Зеленський призначив дипломата Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента. Пристайко з липня 2017 - глава Місії України при НАТО.