Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що маємо робити, як складеться зараз ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, оскільки зараз призначаються заступники, обговорювали також, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.

Абромавичус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, чим він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.

"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.

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