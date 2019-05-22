Абромавичус обговорив в Адміністрації президента своє можливе призначення

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "112 Україна".
"Обговорювали державні підприємства, і не тільки банки, що маємо робити, як складеться зараз ситуація щодо Кабміну, а також програми МВФ. Робочі питання, в тому числі кадрові, оскільки зараз призначаються заступники, обговорювали також, кого могли призначити, що стосується економіки. Є багато варіантів", - розповів він.
Абромавичус зазначив, що у нього є кілька думок з приводу того, чим він "міг би бути корисний для президента і країни", однак вони потребують обмірковування.
"У міністерстві зараз немає таких можливостей. У мене ніколи не було бажання працювати в АП, це по-перше. І по-друге, в парламенті, Верховній Раді", - підкреслив він.