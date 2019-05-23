Завдання президента на перші сто днів: реформа АП, аудит держави, скасування недоторканності нардепів, - Стефанчук

Про це сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в інтерв'ю виданню "Лівий берег", пише Цензор.НЕТ.

"Концептуальні речі, які стосуватимуться безпосередньо посади президента - реформа адміністрації, запуск аудиту держави (ми хочемо зрозуміти, в якому стані держава перебуває), низка речей, які пов'язані з законопроектами - скасуванням недоторканності. Адміністрація президента має перестати бути паралельним урядом і обмежитися трьома функціями - канцелярія, аналітичний центр, який напрацьовуватиме нові ідеї і програми, і контроль над рішеннями президента", - сказав Стефанчук.

На його думку жодну реформу неможливо провести без перепису населення. "Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 млн, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 млн, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути", - зазначив представник Зеленського.

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Водночас, повноваження президента обмежують рішення таких питань, як зняття депутатської недоторканності і розслідування резонансних злочинів.

"Коли ми говоримо про зниження тарифів, ми повинні розуміти, що з 1 липня нас чекає зовсім інша система відносин в енергетичній сфері. Коли ми говоримо про питання зняття депутатської недоторканності, то тут ми можемо активно діяти, тому що у нас вже є законопроекти, які ми готові представити в Раду. Що стосується розслідувань, то ми можемо впливати настільки, наскільки ми можемо змінити кадрову політику на рівні тих органів, які може здійснити президент. Але для призначення керівників СБУ і ГПУ потрібно узгодження Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

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