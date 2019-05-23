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23.05.19 08:57

Лауреатом Літературної премії ЄС уперше стала українська письменниця

Українська письменниця Гаська Шиян стала першим лауреатом Літературної премії Європейського Союзу від України.

Лауреатом Літературної премії ЄС уперше стала українська письменниця

Про це повідомляє організація-партнер премії PEN Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за свій новий роман "За спиною", який вийшов навесні у видавництві "Фабула". У ньому йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень", - йдеться в повідомленні.

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"Цей роман не просто стилістично вправний і зрілий, але й важливий для сучасності, адже вписує війну в Україні в універсальний людський контекст, - йдеться у висновку членів Українського журі Премії. - Авторка переводить цю війну з безпечної рубрики "десь там на дикому Сході" у тривожну рубрику "тут, у нашій спільній Європі". Бо цей конфлікт - справді тут, на нашому континенті, і він у той чи інший спосіб стосується всіх нас, європейців".

Крім того, серед лауреатів премії - письменники з Австрії, Фінляндії, Франції, Угорщини, Грузії, Греції, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Великої Британії.

Премія фінансується Європейською комісією в межах програми "Креативна Європа".

Автори-переможці премії отримують грошову винагороду в розмірі п'яти тисяч євро, а також підтримку з боку "Креативної Європи", спрямовану на переклад і міжнародну рекламу їхніх творів.

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Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня 2019 року. Цього року Україна вперше приєдналася до Літературної премії Європейського Союзу.

До короткого списку премії від України також увійшли Вікторія Амеліна з романом "Дім для Дома" та Маркіян Камиш з повістю "Чормет".

Літературна премія Європейського Союзу - щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та просуванню творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн.

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