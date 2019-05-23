Лауреатом Літературної премії ЄС уперше стала українська письменниця

Про це повідомляє організація-партнер премії PEN Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за свій новий роман "За спиною", який вийшов навесні у видавництві "Фабула". У ньому йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень", - йдеться в повідомленні.

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"Цей роман не просто стилістично вправний і зрілий, але й важливий для сучасності, адже вписує війну в Україні в універсальний людський контекст, - йдеться у висновку членів Українського журі Премії. - Авторка переводить цю війну з безпечної рубрики "десь там на дикому Сході" у тривожну рубрику "тут, у нашій спільній Європі". Бо цей конфлікт - справді тут, на нашому континенті, і він у той чи інший спосіб стосується всіх нас, європейців".

Крім того, серед лауреатів премії - письменники з Австрії, Фінляндії, Франції, Угорщини, Грузії, Греції, Ірландії, Італії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Великої Британії.

Премія фінансується Європейською комісією в межах програми "Креативна Європа".

Автори-переможці премії отримують грошову винагороду в розмірі п'яти тисяч євро, а також підтримку з боку "Креативної Європи", спрямовану на переклад і міжнародну рекламу їхніх творів.

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Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня 2019 року. Цього року Україна вперше приєдналася до Літературної премії Європейського Союзу.

До короткого списку премії від України також увійшли Вікторія Амеліна з романом "Дім для Дома" та Маркіян Камиш з повістю "Чормет".

Літературна премія Європейського Союзу - щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та просуванню творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн.