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23.05.19 07:35

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів і БМП ворога, за добу - 5 обстрілів, - штаб

22 травня озброєні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів і БМП ворога, за добу - 5 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі:
- поблизу населеного пункту Золоте-4 - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Новоолександрівка - з мінометів калібру 82 мм;
- біля міста Попасна - з гранатометів різних систем.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного - поранено. Також противник втратив одну бойову машину піхоти і один військовий вантажний автомобіль.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено двох терористів і БМП ворога, за добу - 5 обстрілів, - штаб 01

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