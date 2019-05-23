Мей може оголосити про свою відставку вже завтра, 24 травня, - The Times

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The Times із посиланням на обізнані джерела в оточенні політика.

"Вона розраховувала, що має зробити останній крок, але, якщо це неможливо, отже, вона йде з дороги", - заявив один зі співрозмовників видання.

За інформацією джерел газети, Мей може оголосити про свою відставку в п'ятницю після зустрічі з головою парламентського комітету Гремом Бреді.

Раніше про те, що покидає пост, повідомила лідер палати громад Великої Британії Андреа Лідсом. Причиною цього вона назвала розбіжності з прем'єр-міністром Терезою Мей з приводу Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо Brexit

Лідер палати громад - посада в британському уряді. Особа, що обіймає її, займається відносинами кабінету міністрів з парламентом.

Лідсом у заяві про відставку наголосила, що досі залишалася в британському уряді, щоб "формувати Brexit, і боротися за нього". Однак вона більше не вважає, що підхід уряду дозволить реалізувати підсумки референдуму щодо Brexit, на якому більшість британців висловилися за вихід з ЄС.

Лідсом зауважила, що нова пропозиція Мей стосовно Brexit не передбачає, що Велика Британія після виходу з ЄС стане абсолютно незалежною державою. Також вона висловилася проти другого референдуму з Brexit, поступки, на яку готова піти Мей, щоб заручитися підтримкою в парламенті.

У вівторок Мей представила новий варіант законопроекту про Brexit, за який має проголосувати британський парламент. Зокрема, Мей запропонувала депутатам провести голосування про повторний референдум щодо Brexit, пообіцяла їм голосування з аспектів майбутніх відносин з ЄС і запевнила в тому, що уряд шукатиме альтернативу критикованому "страхувальному плану з ірландського кордону".

Нова пропозиція відразу викликала негативну реакцію як серед лейбористів, так і серед консерваторів, які підтримують радикальний Brexit.