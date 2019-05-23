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23.05.19 08:15

Полторак представив нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам. ВIДЕО (оновлено)

Міністр оборони Степан Полторак представив нового главу Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака Генеральному штабу та Збройним силам.

Цензор.НЕТ вів пряму трансляцію заходу.

"Я вітаю вас, Руслане Борисовичу, з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду, бажаю вам успіхів і перемог", - зазначив Полторак під час представлення нового начальника Генштабу ЗСУ.

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Полторак наголосив, що Хомчак пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу: "Він знає про всі проблеми, знає, над чим треба працювати, і я не маю сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань нарощуватиметься, ефективність - підвищуватиметься і Збройні сили будуть готові до виконання завдань, визначених Законом України".

Також глава Міноборони подякував екс-начальнику Генштабу Віктору Муженку.

"Крім того, висловлюю слова подяки Генералу армії України Віктору Муженку, який у найважчі часи для України взяв на себе відповідальність за долю Збройних сил та України. У нелегкі часи він керував Збройними силами, брав на себе відповідальність, і тоді, коли не було можливості чітко і своєчасно виконувати завдання, він особисто зі зброєю в руках йшов попереду і вів за собою особовий склад, щоб було забезпечено виконання бойових завдань", - зазначив Полторак.

Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.

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