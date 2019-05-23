Полторак представив нового главу Генштабу Хомчака Збройним силам. ВIДЕО (оновлено)

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"Я вітаю вас, Руслане Борисовичу, з призначенням на дуже відповідальну і серйозну посаду, бажаю вам успіхів і перемог", - зазначив Полторак під час представлення нового начальника Генштабу ЗСУ.

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Полторак наголосив, що Хомчак пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу: "Він знає про всі проблеми, знає, над чим треба працювати, і я не маю сумніву в тому, що якість виконання бойових завдань нарощуватиметься, ефективність - підвищуватиметься і Збройні сили будуть готові до виконання завдань, визначених Законом України".

Також глава Міноборони подякував екс-начальнику Генштабу Віктору Муженку.

"Крім того, висловлюю слова подяки Генералу армії України Віктору Муженку, який у найважчі часи для України взяв на себе відповідальність за долю Збройних сил та України. У нелегкі часи він керував Збройними силами, брав на себе відповідальність, і тоді, коли не було можливості чітко і своєчасно виконувати завдання, він особисто зі зброєю в руках йшов попереду і вів за собою особовий склад, щоб було забезпечено виконання бойових завдань", - зазначив Полторак.

Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.