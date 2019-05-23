Гриценко: "Я розглядав Хомчака як одного з трьох кандидатів на призначення начальником Генштабу. Бажаю йому успіху!"

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав екс-міністр оборони, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Новий НГШ. Отримав чимало Ваших листів з проханням прокоментувати призначення генерала Хомчака начальником Генштабу. Не можу сказати, що добре знаю цього офіцера особисто, адже я залишив роботу в Міноборони майже 12 років тому. Тоді я призначив Хомчака командиром бригади і спілкування було епізодичним. Від військових, думку яких шаную, Хомчак загалом отримав більше позитивних оцінок. Ідучи на президентські вибори, я сам розглядав Хомчака одним із трьох офіцерів - кандидатів на призначення начальником Генштабу. Сподіваюся, генерал Хомчак гідно служитиме державі на цьому високому посту. Бажаю йому успіху" - заявив Гриценко.

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Раніше Зеленський призначив генерала Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем ЗСУ.