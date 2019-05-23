Ми готові йти назустріч і вирішувати цей конфлікт мирно, - глава АП Богдан про відносини України та РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава АП в інтерв'ю телеканалу "112", відповідаючи на запитання, як він оцінює заклик Зеленського до американської делегації з проханням посилити санкції проти Росії.

"Ми оцінюємо так, що ми маємо рухатися до цілі. А для досягнення цілей всі доступні способи є для нас прийнятними. Перший виклик для нас – звільнити наших військовополонених. Є два способи: батіг і пряник. З одного боку, ми посилаємо сигнали до влади Росії і робимо це медійно, відкрито, що ми готові розмовляти, готові до компромісів. Поки що немає ніяких сигналів, що вони на це погоджуються. Але ми маємо йти й іншим шляхом – батога. Просити міжнародну спільноту тиснути на владу Росії, щоб вони все-таки ухвалювали ті чи інші рішення і робили крок назустріч нам. Наша позиція: ми готові йти назустріч і вирішувати цей конфлікт мирно. Її багато разів виголошували",- заявив Богдан.

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Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.