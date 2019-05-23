Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак

"Реформування Генерального штабу вже почалося. Воно почалося з того моменту, як Україна заявила, що вона йде курсом, спрямованим на захід, в європейське співтовариство, і з подальшим вступом, можливо, в НАТО або зі співпрацею з НАТО. Тому однозначно, що ми в тому напрямку будемо працювати", - сказав Хомчак журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Робота зі стратегічними радниками в Міністерстві оборони, в Збройних силах організована, вона триває, тому ми відхилятися від тієї роботи не будемо", - додав він.

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