Спільні ініціативи Atlantic Council та Burisma відповідають національним інтересам України, - екс-посол США Гербст

Про це заявив Джон Гербст, директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) в інтерв'ю Hromadske International, повідомляє Цензор.НЕТ.

Гербст посилається на нещодавню політичну драму навколо звинувачень на адресу колишнього віце-президента США Джо Байдена. У 2014 році його син, Гантер Байден, виконував обов'язки директора найбільшої в Україні приватної газодобувної компанії Burisma. Деякі експерти вважають, що це створило конфлікт інтересів для тодішнього віце-президента.

"Можу сказати, що люди, які знають Україну, чітко розуміють, що у звинуваченнях щодо "втручання України в президентські вибори в США у 2016 році" та нібито порушень з боку нашого посольства в Україні бракує доказів. Також мало або взагалі відсутні докази стосовно звинувачень на адресу віце-президента Байдена у тому, що його діяльність в Україні була пов'язана із захистом компанії Burisma", - цитує gazeta.ua слова Джона Гербста.

Йому відомо про труднощі, які раніше мала компанія, але, за словами Гербста, конфлікт вичерпано і сьогодні до компанії не може бути питань.

"Я знаю, що в минулому були питання щодо діяльності Burisma... Зокрема, мені відомо, що один з наших послів в Україні, Джеффрі Пайєтт, дуже критикував дії генерального прокурора пана Шокіна. Його критика полягала в тому, що Шокін не надав інформацію лондонському Бюро з боротьби із шахрайством в особливо великих розмірах у справі, що стосувалася українського уряду і Burisma, і це мало якийсь стосунок до провалу цієї судової справи для українського уряду. Так що я подумав про це, коли виникла ідея працювати з ними [Burisma]. Мені повідомили про рішення лондонського судді, який [згідно з його письмовим рішенням] закрив справу, тому що уряд Великої Британії не надав необхідних доказів. Коли я це побачив, мені не було відомо про якісь конкретні звинувачення проти Burisma, що, як ви могли б сказати, були дуже тривожними", - заявив Джон Гербст, відповідаючи на запитання про подальшу співпрацю між Atlantic Council та Burisma.

Гербст наполягає на тому, що Burisma зарекомендувала себе як "хороший партнер", а спільні заходи Atlantic Council та Burisma відповідають національним інтересам України. Отже, співпраця триватиме і в майбутньому.