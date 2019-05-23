Наша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава АП сказав в інтерв'ю телеканалу "112".

"Звичайно, у нас є багато думок щодо реформування Конституції. Усі президенти починали завжди конституційну асамблею, вона по-різному називалася, і розробляли проекти нових Конституцій. Можливо, ми теж підемо цим шляхом, але поки що таке рішення не на часі. У нас є більш нагальні проблеми. У нас є взагалі правова проблема, і суспільство має розуміти, що наша чинна Конституція, яка то поверталася, то скасовувалася, поверталася знову, далеко не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, економіки знову-таки. Тому що сильна Конституція, де зашито багато противаг, взаємного контролю різних органів, є першим мотиватором розвитку суспільства та економіки. Ми маємо розвинуті країни, де Конституція працює на відмінно. Тому, можливо, так, але це точно не в перші роки правління новообраного президента", - заявив Богдан.

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Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, главою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв, пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.