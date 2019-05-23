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23.05.19 10:46

"Небезпечно і безвідповідально", - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ

Лідер партії "Голос" і музикант Святослав Вакарчук назвав "безвідповідальною" ідею референдуму про мирні угоди з Росією.

"Небезпечно і безвідповідально", - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він писав на своїй сторінці в Facebook.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє? Так чи інакше, але це не нова політика. Це - стара політика", - написав Вакарчук.

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Небезпечно і безвідповідально, - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ 01

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі і повернення втрачених територій.

Наступного дня голова Адміністрації Президента  Богдан запропонував винести на референдум питання миру з РФ.

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