Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак

"Я шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинуло стільки людей. Я теж міг загинути. Щоб про мене чорне не говорили, я виходив разом із тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живий. І якщо Бог мені життя зберіг, то я маю покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, що можна, щоб люди не гинули", - сказав Хомчак журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "сьогодні в моїх пріоритетах - це людина". "Тому що у всіх стандартах НАТО першим проходить ставлення до людини, а навколо цієї людини тоді вже - всі інші стандарти обґрунтовуються", - наголосив Хомчак.

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Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська й терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. Нещодавно ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України й агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - було поранено, 300 - потрапили в полон.