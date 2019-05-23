"Приватбанк" подав позов до Коломойського в США (оновлено)

Згідно з інформацією на сайті суду, цивільний позов було подано 21 травня поточного року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Будь-яка інформація про терміни його розгляду на сайті поки відсутня.

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Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов та їхні інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США.

Згідно з публікацією Law360, у позові також фігурують три "агенти" цієї схеми - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) та Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber) і майже 20 компаній, зареєстрованих у штаті Делавер.

У своїй заяві "Приватбанк" заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш ніж у дюжині штатів, зокрема в Техасі, Флориді та Кентуккі, зазначає цей юридичний ресурс. Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих у штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія та Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в Далласі та Клівленді, стверджується в позові.

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За даними Law360, "Приватбанк" звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) та alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі". - Ред.).

"Приватбанк" представлений у суді юристами з Abrams & Bayliss LLP та Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, йдеться в публікації.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

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